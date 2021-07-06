Три наиболее привлекательных для туризма союзных республики СССР. Что с ними было в СССР и что происходит сейчас?

Любопытно, однакоТуризмТри наиболее привлекательных для туризма союзных республики СССР. Что с ними было в СССР и что происходит сейчас? Первый Новостной В эпоху Советского Союза выездной туризм отсутствовал как класс.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАвалерий андреевТолько враги России могут ехать отдыхать в Грузию, Прибалтику и к подобным мразям. Если уж и отдыхать, то только не у бывших. К старым врагам можно, они как были враги, так ими и остались. А эти проститутки пусть сами у себя отдыхаютAIAlex ImenЛучше Сочи могут быть только Сочи, но стало дороговато непомерно. Шикарный отдых был при советской власти в Аджарии, но теперь бы туда не поехал. Куды крестьянину податься? Сидеть дома на печи.Елена Мамоновав Абхазии очень понравилосьЕлена КозловаЗнакомые из Казахстана ездили в Грузию. Там одни турки. И убожество 90х годов.WWaleryАвтор пишет о том, чего не знает и уже от себя озвучивает реплики противников Советов. Например он утверждает, что - "...не во все можно было приобрести путевку". Все путевки равномерно по количеству трудящихся распределялись профсоюзами. Каждый мог попасть на организованный отдых и под присмотром врачей, отказаться от выделенной путевки было проблематично при том, что большую ее стоимость оплачивал профсоюз. В пионерские лагеря детей отправляли на все три сезона. Активные граждане зачастую (я всегда) пользовались услугами туристических баз. Проживание, питание, снабжение палатками, спальными мешками, спецодеждой и обувью для маршрутов в горах. Сегодня если и едут россияне в Турцию - только из-за низкой стоимости и шведского стола. Иногда там плескаются в бассейне. Не отдых, а головную боль привозят. В Египте тетя под 120 кг взбирается на верблюженка, который и подняться под ее тяжестью не может. Русские способствуют издевательствам над животными. А фото с обезьянками - иногда не понятно (в моральном плане) кто есть кто - чего стоит этому животному ублажать "туристов" весь день ...Комментировать
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