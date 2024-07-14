Сиквел «Дьявол носит Prada» находится в работе

Студия Disney работает над сиквелом фильма «Дьявол носит Prada». Как сообщает издание Entertainment Weekly, главные звезды оригинальной ленты — Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи — ведут переговоры о своем возвращении.
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