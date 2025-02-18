«Аталанта» вылетела из ЛЧ и Кубка Италии за три недели после шутки Гасперини о требле

Сегодня бергамаски уступили «Брюгге» (1:3) и вылетели из Лиги чемпионов на этапе стыковых матчей. 30 января главный тренер Джан Пьеро Гасперини пошутил, что «Аталанта» собирается сделать требл, выиграв ЛЧ, Серию А и Кубок страны: «Аталанте» нравится в ЛЧ, это не барный турнир.