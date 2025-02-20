Директор института экономики, хотевший стать мэром Барнаула, возглавил медиарейтинг

В первую тройку также вошли ректоры АлтГУ, АГАУ и АлтГТУ Директор Алтайского института экономики Максим Трухин возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в январе 2025 года.
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