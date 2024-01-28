На кладбище в Петербурге собрались послы Германии и Британии, а также представитель США

Представители иностранных государств почтили память жертв блокады на Пискаревском кладбище. Среди них были послы Германии и Великобритании, а также представитель США, сообщает Telegram-канал посольства Штатов.
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