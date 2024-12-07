Остин сообщил об увеличении бюджета США на оборону до $841 млрд в 2025 году

Бюджет США на оборону увеличится до $841 млрд для поддержки военного потенциала страны в 2025 году. Об этом 7 декабря в ходе выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
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