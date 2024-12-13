Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 238 подписчиков

«Я любил и сходил с ума»: Натан, осуждавший тех, кто пиарится на изменах, выпустил песню-исповедь

«Я любил и сходил с ума»: Натан, осуждавший тех, кто пиарится на изменах, выпустил песню-исповедь

Натан представил новый сингл, в котором жалуется на критику общества. Музыкант призывает не судить его строго, ведь он, как и многие, не святой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх