👨🏫 В Крыму в этом году пять тысяч студентов выбрали педагогическое образование В республике профессия педагога вновь пользуется популярностью.
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👨🏫 В Крыму в этом году пять тысяч студентов выбрали педагогическое образование В республике профессия педагога вновь пользуется популярностью.