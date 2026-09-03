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Тульские новости

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Фотограф Илья Гарбузов показал, как выглядит часовня Илии Пророка в тумане

Фотограф Илья Гарбузов показал, как выглядит часовня Илии Пророка в тумане

Тульский фотограф Илья Гарбузов запечатлел белую часовню Илии Пророка на Сорокиной горе в Алексине. В своем блоге он поделился новой серией снимков здания, окутанного утренним туманом.

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