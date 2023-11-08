ПРОСТО О СЛОЖНОМ Всё-таки тяжелая работа у тех, кто пытается представить Россию , в виде ёжика. Правда вместо иголок ножи, которые нам в спину постоянно кто-то втыкает.
Про очередной "нож в спину", теперь от Казахстана
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Светлана Ефименко
КАКОЙ ВСЕ ТАКИ ТЫ НИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК АКАЕВ! И ЕЩЕ И ПРЕДАТЕЛЬ! КАЗАХСТАН ВСЮ ЖИЗНЬ ЖИЛ ЗА СЧЕТ РОССИИ И ВСЕГДА ПРИХОДИЛ ВАМ НА ПОМОЩЬ! А ТЫ СЫН ПОДЛОЙ СОБАКИ В СПИНУ ХОЧЕШЬ ВОТКНУТЬ НОЖ! ПУСТЬ ТЕБЯ ПРОКЛЯНЕТ ТВОЯ РОДНЯ И ВЕСЬ ТВОЙ НАРОД!
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1 д.
Махамбет Толеугазин
... у нас нет ни французских и ни англосаксонских покровителей... мы казахи вольный и свободный народ ... а украинские бандеровцы в лице ваших соплеменников получили уже в жопу кинжал ....
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22 час.
Махамбет Толеугазин
... представитель бандеровского племени прекрати казаха фобию и раздор между казахами и русскими... это вы хохлы предали русских и Россию ... мы уже 32 года живём за свой счёт ... это ты дочь сучки подзаборной ... ваш весь бандеровский род проклят ... это мы казахстанцы защищали Москву в 1941 году ... в ВОВ освобождали Киев и брали Берлин ... а вы хохлы и бандеровцы сотрудничали с гитлеровцами и устроили Волынскую резню ... так что чья бы корова мычала , а корова УПА молчала ... так что заткнись ведьма ...
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22 час.
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