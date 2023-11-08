Про очередной "нож в спину", теперь от Казахстана

Светлана Ефименко КАКОЙ ВСЕ ТАКИ ТЫ НИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК АКАЕВ! И ЕЩЕ И ПРЕДАТЕЛЬ! КАЗАХСТАН ВСЮ ЖИЗНЬ ЖИЛ ЗА СЧЕТ РОССИИ И ВСЕГДА ПРИХОДИЛ ВАМ НА ПОМОЩЬ! А ТЫ СЫН ПОДЛОЙ СОБАКИ В СПИНУ ХОЧЕШЬ ВОТКНУТЬ НОЖ! ПУСТЬ ТЕБЯ ПРОКЛЯНЕТ ТВОЯ РОДНЯ И ВЕСЬ ТВОЙ НАРОД!

Махамбет Толеугазин ... у нас нет ни французских и ни англосаксонских покровителей... мы казахи вольный и свободный народ ... а украинские бандеровцы в лице ваших соплеменников получили уже в жопу кинжал ....