В Госдуму внесут проект закона о смягчении требований к тонировке боковых стекол в авто

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил проект закона, которым предлагает снизить требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол автомобилей.
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