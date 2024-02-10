В Твери 23-летний водитель иномарки сбил подростка

Вчера, 9 февраля, в 19:20 в Твери произошла авария, в которой пострадал 14-летний подросток. 23-летний водитель «Фольксваген Пассат» двигался по Санкт-Петербургскому шоссе, в то время как потерпевший начал переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №130.