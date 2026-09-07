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Регионы России

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Осенняя погода в Москве наступит с задержкой — прогноз синоптиков

Осенняя погода в Москве наступит с задержкой — прогноз синоптиков

Наступление метеорологической осени в столичном регионе в этом году, по прогнозу экспертов, задержится по сравнению с обычными сроками.

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