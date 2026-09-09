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НПЦ "Ушкуйник": в зону СВО поставлены миллионы оптоволоконных FPV-дронов КВН

НПЦ "Ушкуйник": в зону СВО поставлены миллионы оптоволоконных FPV-дронов КВН

В зону спецоперации поставили миллионы оптоволоконных FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» (КВН). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на гендиректора научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексея Чадаева.

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