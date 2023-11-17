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Мэрию Нижнего Тагила засудили за нападение собаки на ребенка

Мэрию Нижнего Тагила засудили за нападение собаки на ребенка

Бродячий пес искусал 11-летнего школьника. Теперь городская администрация заплатит семье мальчика 40 тысяч рублейВ Нижнем Тагиле Свердловской области суд взыскал с городской администрации 40 тысяч рублей в пользу 11-летнего мальчика.

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