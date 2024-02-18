Всемирный день китов и День орнитолога: какие еще сегодня, 19 февраля 2024 года, отмечают праздник в России и мире Татьяна ОрлонскаяСегодня во всем мире отмечается Всемирный день китов, официально известный как Всемирный день защиты морских млекопитающих.
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