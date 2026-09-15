Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 523 подписчика

Шесть лет колонии за самооборону: 54-летний врач угодил за решетку, спасая свою жизнь и жизнь жены

Шесть лет колонии за самооборону: 54-летний врач угодил за решетку, спасая свою жизнь и жизнь жены

Шесть лет колонии за самооборону: 54-летний врач угодил за решетку, спасая свою жизнь и жизнь жены Дмитрий Аграновский: Наша власть не доверяет народу, поэтому в обозримой перспективе ничего менять не будет Игорь Землянский Фото: URA.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Irina Kislitsina
Irina Kislitsina

"Нужно хоть на референдуме, хоть как , принять закон, что человек нарушающий закон выпадает из под его защиты. Значит в любом случае самооборона не может быть чрезмерной, значит любой грабитель или агрессор может быть убит на месте. Принятие такого закона нужно требовать в стране, если не хотим вернуться в хаос ..." - согласна, только это само собой разумеющееся - раз нарушил закон, то автоматически выпадаешь из-под его защиты. Если надо принять закон на закон, то надо принять.

Профиль пользователя Сергей Алексеев
Сергей Алексеев

Вот предлагают если проник в чужой дом ночью....,а если днём, я уже не один раз говорил, возникающие вопросы нужно решать системно не отдельный конкретный случай, а сразу все подобные. Нужно хоть на референдуме, хоть как , принять закон, что человек нарушающий закон выпадает из под его защиты. Значит в любом случае самооборона не может быть чрезмерной, значит любой грабитель или агрессор может быть убит на месте. Принятие такого закона нужно требовать в стране, если не хотим вернуться в хаос ... Ещё уголовные дела должны возбуждаться не по заявлению, а по факту нарушения закона, а то труп не нашли, значит и не убивал...