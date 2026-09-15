Шесть лет колонии за самооборону: 54-летний врач угодил за решетку, спасая свою жизнь и жизнь жены Дмитрий Аграновский: Наша власть не доверяет народу, поэтому в обозримой перспективе ничего менять не будет Игорь Землянский Фото: URA.
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Полный идиотизм сажать человека за то, что он защищал себя и своих близких! Судью и прокурора за такое нужно сажать.
Свободу Врачу,достойному гражданину!
У нас нет правосудия,зато есть судилище!Врач спасал столько жизней,угодил в тюрьму из-за бездельника - игромана,прожигающего жизнь впустую,угрожая родным!
Дело не только в судах, здесь дело в системе.которой абсолютно не хочется давать гражданам свободу действий. Даже в случаях, когда это касается наших собственных жизней.
"Нужно хоть на референдуме, хоть как , принять закон, что человек нарушающий закон выпадает из под его защиты. Значит в любом случае самооборона не может быть чрезмерной, значит любой грабитель или агрессор может быть убит на месте. Принятие такого закона нужно требовать в стране, если не хотим вернуться в хаос ..." - согласна, только это само собой разумеющееся - раз нарушил закон, то автоматически выпадаешь из-под его защиты. Если надо принять закон на закон, то надо принять.
По американским законам,если,кто то вламывается в дом,хозяин имеет право применть оружие,это считается самообороной!
Власть не недоверяет народу, а она боится народ.
Вот предлагают если проник в чужой дом ночью....,а если днём, я уже не один раз говорил, возникающие вопросы нужно решать системно не отдельный конкретный случай, а сразу все подобные. Нужно хоть на референдуме, хоть как , принять закон, что человек нарушающий закон выпадает из под его защиты. Значит в любом случае самооборона не может быть чрезмерной, значит любой грабитель или агрессор может быть убит на месте. Принятие такого закона нужно требовать в стране, если не хотим вернуться в хаос ... Ещё уголовные дела должны возбуждаться не по заявлению, а по факту нарушения закона, а то труп не нашли, значит и не убивал...