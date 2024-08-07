«Уже и бомжихи в никабах!»: сколько зарабатывают цыгане-попрошайки?

Жители России сталкиваются с "замоташками" в новых ипостасях. Извращенцы, подглядывающие за гуляющими детьми в обличии "покрытой" женщины, "курьерши" и продавщицы запрещенных веществ, псевдо-бомжихи, кто еще прячет свою истинную сущность под никабом? Подписчицу Царьграда возмутили "бездомные" в чёрных одеяниях, захватившие её район в Москве.