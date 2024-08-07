Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 870 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Черноземья давно продан и вывезен. Покойтесь в глине.К хохлам, как к с...
  • Дмитрий Бакланов
    Всех мигрантов гнать из Сибири в Москву, нефиг им у нас тут делать.«Уже и бомжихи в ...
  • Нина Попова
    Некогда им воевать. Было на днях видео, как они в Суджи танцуют.Алаудинов: ВСУ по...

«Уже и бомжихи в никабах!»: сколько зарабатывают цыгане-попрошайки?

«Уже и бомжихи в никабах!»: сколько зарабатывают цыгане-попрошайки?

Жители России сталкиваются с "замоташками" в новых ипостасях. Извращенцы, подглядывающие за гуляющими детьми в обличии "покрытой" женщины, "курьерши" и продавщицы запрещенных веществ, псевдо-бомжихи, кто еще прячет свою истинную сущность под никабом? Подписчицу Царьграда возмутили "бездомные" в чёрных одеяниях, захватившие её район в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Третьяк
А чего жаловаться если сами им подаете?
Ответить
53 мин.
ninikooo Митусова
На Колыму их всех!!!!
Ответить
38 мин.
Дмитрий Бакланов
Всех мигрантов гнать из Сибири в Москву, нефиг им у нас тут делать.
Ответить
4 мин.

Картина дня

наверх