Помощник Путина назвал временное перемирие передышкой для ВСУ

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложенное временное перемирие на Украине следует рассматривать как «временную передышку» для украинских военных, а не как серьезный шаг к миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии