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Владимир Путин по видеосвязи открыл новый пассажирский терминал аэропорта в Барнауле

Владимир Путин по видеосвязи открыл новый пассажирский терминал аэропорта в Барнауле

Площадь нового терминала составляет около 10 тысяч квадратных метров Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Барнаула имени Германа Титова официально начал работу.

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