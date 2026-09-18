Владимир Путин по видеосвязи открыл новый пассажирский терминал аэропорта в Барнауле

Площадь нового терминала составляет около 10 тысяч квадратных метров Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Барнаула имени Германа Титова официально начал работу.
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