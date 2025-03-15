В России предложили Маску совместную миссию на Марс

александр мозговой

На Луну американцы уже слетали, правда потом чертежи ракеты потерялись, да и в прошлом году вдруг обнаружили, о чем знали Советские ученые,что существует жесткое космическое излучение.... а американцы по Луне бегали в комбенизонах , правда без систем удаления жизнедеятельности....