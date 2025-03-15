Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил американскому бизнесмену Илону Маску направить совместную миссии России и США на Марс.
В России предложили Маску совместную миссию на Марс
Комментарии
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александр мозговой
На Луну американцы уже слетали, правда потом чертежи ракеты потерялись, да и в прошлом году вдруг обнаружили, о чем знали Советские ученые,что существует жесткое космическое излучение.... а американцы по Луне бегали в комбенизонах , правда без систем удаления жизнедеятельности....
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19 час.
Svetlana Kuzmina
Американцы гениальные сказочники, они и гиперзвук тоже придумали, но "злые русские" украли все чертежи, а вот, восстановить чертежи, почему-то до сих пор не могут - мозгов не хватает.
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18 час.
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