«Китайский дракон» на Ближнем Востоке и региональные дилеммы Израиля

Коллаж: china-jiss.org.il В начале года мы уже писали о растущем вовлечении Китайской Народной Республики в процессы постконфликтного восстановления Сирии, а той, в свою очередь – в макрорегиональные проекты в рамках инициативы «Пояса и пути».