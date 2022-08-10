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«Китайский дракон» на Ближнем Востоке и региональные дилеммы Израиля

«Китайский дракон» на Ближнем Востоке и региональные дилеммы Израиля

Коллаж: china-jiss.org.il В начале года мы уже писали о растущем вовлечении Китайской Народной Республики в процессы постконфликтного восстановления Сирии, а той, в свою очередь – в макрорегиональные проекты в рамках инициативы «Пояса и пути».

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