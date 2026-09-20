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Царьград

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Китай сократил августовский экспорт пива в Россию на 12%

Китай сократил августовский экспорт пива в Россию на 12%

В августе Россия снизила импорт пива из Китая на 12%, сохранив лидерство среди покупателей. Гонконг и Тайвань заняли второе и третье места.

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