Китай сократил августовский экспорт пива в Россию на 12%

В августе Россия снизила импорт пива из Китая на 12%, сохранив лидерство среди покупателей. Гонконг и Тайвань заняли второе и третье места.
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