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Китай представил токамак HL-4 — первую в мире "термоядерную установку непрерывного действия"

Китай представил токамак HL-4 — первую в мире "термоядерную установку непрерывного действия"

Работы над токамаком серии «Хуаньлю» («циркуляция» или «тороидальный поток») началась в 1980-х годах, с HL-1.

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