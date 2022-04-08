Бускетс об 1:1 с «Айнтрахтом»: «Состояние поля было не таким, как хотелось. На нашем газоне «Барса» сыграет лучше и быстрее»

Серджи Бускетс ожидает, что «Барселона» сыграет лучше в ответном матче против «Айнтрахта». Первая игра плей-офф Лиги Европы в Германии завершалась вничью – 1:1.

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