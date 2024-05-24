ВСУ вместе с оружием фактически получат право на удары вглубь России. Первыми могут пострадать приграничные регионы: Курская, Белгородская и Брянская областиГенсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в североатлантический альянс, снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на признанной на международном уровне территории РФ.
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