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Курские новости

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ВСУ вместе с оружием фактически получат право на удары вглубь России

ВСУ вместе с оружием фактически получат право на удары вглубь России

ВСУ вместе с оружием фактически получат право на удары вглубь России. Первыми могут пострадать приграничные регионы: Курская, Белгородская и Брянская областиГенсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в североатлантический альянс, снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на признанной на международном уровне территории РФ.

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