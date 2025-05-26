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Одно неосторожное фото подставило Алиева. Для Москвы это доказательство предательства

Одно неосторожное фото подставило Алиева. Для Москвы это доказательство предательства

Судя по всему, не просто так Ильхам Алиев проигнорировал парад Победы в Москве 9 мая. Тогда в Сеть попал намеренный кадр с открытия коровника, что стало очевидным демаршем.

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