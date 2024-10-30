Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Украину из США едут 2000 броневиков Humvee – Forbes

На Украину из США едут 2000 броневиков Humvee – Forbes

Forbes сообщает, что США передадут Украине 2000 броневиков Humvee. По данным издания со ссылкой на  OSINT-аналитиков, в последнее время, во время интенсивных боев Украина потеряла значительное количество боевых машин:  сообщали о потере более 220 автомобилей только в октябре, а с начала года — почти о 2 000 потерянных единиц.

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