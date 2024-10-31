Исторические сюжеты на стенах зданий появились в центре Звенигорода

Проект «Краеведческий музей под открытым небом» уже два года реализуется в Звенигороде. Его идея состоит в том, чтобы сохранить культурное наследие города через современное искусство, сделать его доступным каждому.
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