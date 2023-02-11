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Тарасенко о тройке с Панариным и Зибанежадом: «Нам понравилось играть вместе. Немного перестарались, где-то переигрывали»

Владимир Тарасенко поделился эмоциями после первой шайбы за «Рейнджерс».  Форвард, обменянный на днях из «Сент-Луиса», отличился в игре против «Сиэтла» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

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