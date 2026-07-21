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Патриарх Кирилл: на Страшном суде Бог спросит о добрых делах, а не о национальности

Патриарх Кирилл: на Страшном суде Бог спросит о добрых делах, а не о национальности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани заявил, что на Страшном суде человеку не придется отвечать за национальность, образование или карьеру.

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