Мурманская область, г. Ковдор

самый западный город Мурманской области - Ковдор. название саамское, и в переводе на русский - означает "змея" рядом с городом озеро, с похожим названием - Ковдоро историю свою город ведет с 1953 года, когда рядом с обнаруженным еще в 30-е годы месторождением железной руды, началось строительство горнообогатительного комбината и поселка.