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Вечерний Новосибирск

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Владимир Путин наградил учителей героев СВО из Новосибирской области

Владимир Путин наградил учителей героев СВО из Новосибирской области

Президент России Владимир Путин наградил трех педагогов за воспитание героев спецоперации. Церемония прошла 5 октября в Кремле, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в канале МАХ.

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