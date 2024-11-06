Возвращение Трампа в Белый дом: Европа напугана, в Киеве истерика

Победу в США на выборах Дональда Трампа на старом континенте называют кошмаром Согласно предварительным итогам подсчета голосов после прошедших во вторник в США президентских выборов, Дональд Трамп уверенно лидирует и уже объявил о своей победе, выступая перед своими сторонниками в городе Палм-Бич в штате Флорида.