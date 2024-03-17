Путин заявил, что отношения России и Китая являются стабилизирующим фактором

Отношения Москвы и Пекина являются стабилизирующим фактором в области международных отношений. Об этом заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин в своем предвыборном штабе.
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