Six candidates are applying for the post of UN Secretary-General. This is reported by AFP. Voting has started at the UN to elect a new Secretary-General, who will replace Antonio Guterres after he leaves office on December 31.
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