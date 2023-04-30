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Войска РФ пресекли на Южнодонецком направлении действия двух украинских разведгрупп

Войска РФ пресекли на Южнодонецком направлении действия двух украинских разведгрупп

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев заявил утром в воскресенье, 30 апреля, что российские войска на Южнодонецком направлении пресекли действия двух разведгрупп ВСУ.

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