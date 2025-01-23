💡 Посёлок Краснокаменка в Ялте частично остался без света Ведутся ремонтные работы, восстановить подачу электричества планируют в течение трёх часов, сообщили в «Крымэнерго».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💡 Посёлок Краснокаменка в Ялте частично остался без света Ведутся ремонтные работы, восстановить подачу электричества планируют в течение трёх часов, сообщили в «Крымэнерго».