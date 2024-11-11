Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Как видно из многочисленных фото и видео, которые расходятся в соответствующих сегментах интернетов, акция удалась

Как видно из многочисленных фото и видео, которые расходятся в соответствующих сегментах интернетов, акция удалась

Пранкер-«змагар» убедил воронежских учителей сделать шапочки из фольги для «защиты от НАТО». Обитающий ныне в Европе Владислав Бохан продолжает эксперименты с рассылкой документов, выглядящих как распоряжения от различных органов власти.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Если это правда, то это просто ужасно.Это те самые учителя, которые пытаются учить и воспитывать будущих граждан России. А эти &quot;воспитатели&quot;, как оказалось, темные и дикие конформисты. И если вдруг среди них оказывается кто-то, похожий на человека, то его тут же начинают травить родители и администрация принуждает к увольнению. Неважно за что: за зимнее плавание, за снимки в купальнике, за дуршлаг на голове. Лишь бы заплевать насмерть того, кто не хочет надевать шапочку из фольги.
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8 час.
Сергей 166
А так.... чего придираться- у них на голове шеломы русских дружинников с символикой РФ. Из фольги? А у нас при каждой школе прямо кузница и эти шеломы куют денно и нощно. А претензии нужно предъявлять руководству, дабы отслеживали что и от кого прилетает этим бедолагам. Тем более, что это произошло не в одной, а в нескольких школах.
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Это  могучий  *телефонный  гипноз*...Если  образованные  люди отдают  телефонным  мошенникам  огромные  суммы  денег  и  даже  свои  квартиры  ... Хотя  везде  постоянно  предупреждают :  не  верьте  мошенникам!  Чего  удивляться  ,  что доверчивые  *училки*  надели  на  головы  шапочки  из  фольги * для  борьбы  с  НАТО*...Мало  кто  имеет  критическое  мышление...  Большинство  обучено    ВЕРИТЬ...
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2 час.

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