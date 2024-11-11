Пранкер-«змагар» убедил воронежских учителей сделать шапочки из фольги для «защиты от НАТО». Обитающий ныне в Европе Владислав Бохан продолжает эксперименты с рассылкой документов, выглядящих как распоряжения от различных органов власти.
Как видно из многочисленных фото и видео, которые расходятся в соответствующих сегментах интернетов, акция удалась
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Кузнецов
Если это правда, то это просто ужасно.Это те самые учителя, которые пытаются учить и воспитывать будущих граждан России. А эти "воспитатели", как оказалось, темные и дикие конформисты. И если вдруг среди них оказывается кто-то, похожий на человека, то его тут же начинают травить родители и администрация принуждает к увольнению. Неважно за что: за зимнее плавание, за снимки в купальнике, за дуршлаг на голове. Лишь бы заплевать насмерть того, кто не хочет надевать шапочку из фольги.
Ответить
8 час.
Сергей 166
А так.... чего придираться- у них на голове шеломы русских дружинников с символикой РФ. Из фольги? А у нас при каждой школе прямо кузница и эти шеломы куют денно и нощно. А претензии нужно предъявлять руководству, дабы отслеживали что и от кого прилетает этим бедолагам. Тем более, что это произошло не в одной, а в нескольких школах.
Ответить
6 час.
ВА
Владимир Акулов
Это могучий *телефонный гипноз*...Если образованные люди отдают телефонным мошенникам огромные суммы денег и даже свои квартиры ... Хотя везде постоянно предупреждают : не верьте мошенникам! Чего удивляться , что доверчивые *училки* надели на головы шапочки из фольги * для борьбы с НАТО*...Мало кто имеет критическое мышление... Большинство обучено ВЕРИТЬ...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии