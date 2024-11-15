ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"По мужской части беда!". Как советский журналист разоблачил саму Вангу

"По мужской части беда!". Как советский журналист разоблачил саму Вангу

В Советском Союзе были уверены: так называемая предсказательница Ванга - в первую очередь, денежный проект государства Болгария, а точнее, болгарских спецслужб.

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Комментарии
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Сергей Никитин
вот чо характерно, чем больше лет проходит со дня смерти ванги, тем больше её&quot; пророчеств&quot; вспоминают.нострадамус тоже нес всякую пургу, которую можно натянуть на любой событие
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20 час.
Майя Majesty
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10 час.
Иван Ураганов
Когда Гитлер приехал к Ванге и спросил ,чем закончится война,она сказала ,что война закончится в 1945 году,победой советского союза.Так,что не надо говорить о фальсификации её предсказаний.
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1 час.

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