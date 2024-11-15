"По мужской части беда!". Как советский журналист разоблачил саму Вангу

вот чо характерно, чем больше лет проходит со дня смерти ванги, тем больше её" пророчеств" вспоминают.нострадамус тоже нес всякую пургу, которую можно натянуть на любой событие

Иван Ураганов

Когда Гитлер приехал к Ванге и спросил ,чем закончится война,она сказала ,что война закончится в 1945 году,победой советского союза.Так,что не надо говорить о фальсификации её предсказаний.