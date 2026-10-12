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Регионы России

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«Ростелеком» предлагает провайдерам новую схему совместной работы

«Ростелеком» предлагает провайдерам новую схему совместной работы

Компания «Ростелеком» разработала предложение для региональных интернет-провайдеров, предусматривающее передачу абонентов, линий связи и технической поддержки непосредственно «Ростелекому».

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