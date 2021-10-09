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Поврежденная в Южно-Китайском море атомная подлодка США прибыла на остров Гуам

Поврежденная в Южно-Китайском море атомная подлодка США прибыла на остров Гуам

Поврежденная в результате столкновения с неизвестным предметом в Южно-Китайском море атомная подлодка США прибыла на остров Гуам в западной части Тихого океана.

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