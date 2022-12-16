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Снукер. English Open. 1/4 финала. Робертсон сыграет с Уильямсом, Трамп против Бреселя, другие партии

16 декабря в Брентвуде пройдут встречи 1/4 финала открытого чемпионата Англии по снукеру. Снукер English Open Брентвуд, Англия 1/4 финала Нил Робертсон (Австралия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 15.

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