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Аргументы недели

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Анклавы вместо интеграции? Какие риски несет упрощенный порядок привлечения иностранной рабочей силы на Восток

Анклавы вместо интеграции? Какие риски несет упрощенный порядок привлечения иностранной рабочей силы на Восток

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который может стать поворотным моментом в миграционной политике на Дальнем Востоке.

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