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Крипта, Майами и «медийный щит»: как Сергей Лазарев обустроил тайное убежище за миллион долларов

Крипта, Майами и «медийный щит»: как Сергей Лазарев обустроил тайное убежище за миллион долларов

Пока российские зрители покупают билеты на концерты, звезды продолжают обустраивать жизнь на американском побережье.

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