Электрический Volvo EX30 назван лучшим городским автомобилем 2024 года

Компактный и уверенный- мы годимся, что наш полностью электрический Volvo EX30 получил большую награду на престижном конкурсе World Car Awards! Одержав победу в номинации, EX30 был удостоен звания "Всемирный городской автомобиль 2024 года" на презентации, состоявшейся сегодня на Нью-Йоркском международном автосалоне.