16.11.2024г. учащиеся 8 ´А´ класса ГУО ´Средняя школа №30 г.Бобруйска´ в рамках Республиканской общественно-культурной акции ´Марафон единства´ приняли участие в городском квесте ´Это всё моё родное´ на базе ГУ ´Хоккейный клуб ´Бобруйск´ .
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