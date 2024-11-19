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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Марафон Единства.

Марафон Единства.

16.11.2024г. учащиеся 8 ´А´ класса ГУО ´Средняя школа №30 г.Бобруйска´ в рамках Республиканской общественно-культурной акции ´Марафон единства´ приняли участие в городском квесте ´Это всё моё родное´ на базе ГУ ´Хоккейный клуб ´Бобруйск´ .

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