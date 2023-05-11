Хилл – о Джонсе: «Слова Джона расстроили меня, потому что я хотел бы с ним подраться»

«Слова Джонса расстроили меня, потому что я хотел бы с ним подраться. Но если Джон чувствует, что в его жизни больше нет места UFC, то я не стану его меньше уважать.
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