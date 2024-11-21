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Вечерний Новосибирск

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Это чудо: близняшек Арину и Варвару вернули друг другу хирурги из Новосибирска

Это чудо: близняшек Арину и Варвару вернули друг другу хирурги из Новосибирска

Синдром гипоплазии правых отделов сердца – это большой комплекс анатомических аномалий. В данном случае у девочки правый желудочек сердца был сильно уменьшен в размере, а выход из него полностью перекрывался сросшимися створками клапана легочной артерии.

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