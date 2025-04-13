12 человек, которые решили вспомнить места, где жили раньше

Иногда, чтобы вдохновиться на перемены, достаточно оглянуться назад — туда, где все начиналось. Наши герои решили вспомнить свою первую квартиру: с ее простыми радостями, импровизированным уютом и тем особенным чувством, когда каждый уголок — про тебя.
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